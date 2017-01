Köln/Leverkusen: Tipps gegen Verbrecher - per Theaterstück

Das Altentheaterensemble des "Freien Werkstatt Theaters Köln" zeigt im Februar weitere Aufführungen des Präventionsstücks: "Ausgetrickst - Nicht mit uns!" Die Inszenierung beruht auf einem gemeinsamen Projekt des "Freien Werkstatt Theaters", der Polizei Köln und dem Sozialwerk der Polizei Köln.

Die Darsteller zeigen in dem Bühnenstück anschaulich, welche Tricks Betrüger und Diebe bei älteren Menschen anwenden und wie man sich gegen diese Straftaten effektiv schützen kann. Sie führen Situationen vor, die auf eigenen Erfahrungen beruhen, oder gemeinsam mit der Polizei Köln erarbeitet wurden.

Am Dienstag, 7. Februar, um 15 Uhr ist das Ensemble zu Gast in Leverkusen. Das Stück ist im Hauptgebäude der Energieversorgung Leverkusen (EVL, Overfeldweg 23) zu sehen. Der Eintritt ist frei. Anmeldung erbeten per Post an die EVL, Fax an 0214 8661-532, E-Mail an evl@evl-gmbh.de oder telefonisch unter 0214 8661-365.

Darüber hinaus wird das Stück an zwei weiteren Tagen in Köln aufgeführt: am Donnerstag, 9. Februar, 15 Uhr bei den Sozialbetrieben Köln (Festsaal des SBK, Boltensternstraße 16, Telefon 0221 777 55 372) und am Mittwoch, 15. Februar, um 15 Uhr im Senioren Netzwerk Niehl (Pohlmannstraße 13). Anmeldung erforderlich, Eintritt frei.

(sug)