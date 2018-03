später lesen Leverkusen Tschechisches Puppenspiel verzaubert auf der Forum-Bühne 2018-03-06T19:18+0100 2018-03-07T00:00+0100

"Das Schäfchen dreht sich gleich wieder!" Da waren sich die kleinsten Zuschauer im Forum-Studio ganz sicher. Leise Kommentare waren hin und wieder zu hören, ansonsten war es erstaunlich still und konzentriert rings um die kleine Holzbühne des tschechischen "Naive Theater Liberec", obwohl hier Zwei- und Dreijährige in der Runde saßen, die noch nicht mal ganze Sätze sprechen können. Aber zuhören und sehr genau beobachten, das können sie sehr wohl. Und sich verzaubern lassen von so vielen poetischen Momenten. Von einer leuchtenden Kugellampe, die wie von Geisterhand verwandelt die Farbe wechselt und im abgedunkelten Raum alle Blicke auf sich zieht. Oder von einer ganz einfachen Seiltänzerpuppe, die von zwei Spielerinnen bewegt wird und - auf ein Rad geklemmt - sogar ganz alleine über ein leicht schräg gespanntes Seil rollen kann. Von Monika Klein