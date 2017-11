später lesen Durch Schläge am Kopf verletzt Duo raubt zwei Kinder in Leverkusen aus 2017-11-03T14:19+0100 2017-11-03T14:19+0100

Am Donnerstagnachmittag haben Unbekannte zwei 12-Jährige in Leverkusen-Küppersteg geschlagen und ausgeraubt. Ein Junge wurde durch Schläge leicht am Kopf verletzt.