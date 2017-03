Dreister Diebstahl in Leverkusen: Und plötzlich sind die Reifen weg

Diebe haben einem Opladener in der Nacht zu Freitag die Reifen samt teurer Felgen vom Wagen gestohlen. Der 24-Jährige erfuhr am Morgen über einen Freund vom dreisten Diebstahl, weil Fotos davon im Netz die Runde machten. Von Sebastian Fuhrmann, Leverkusen

Sven Hector steht am Freitagmorgen bedröppelt vor seinem Wagen in einer Parkbucht an der Pommernstraße, gleich beim Opladener Edeka. "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll", sagt er. Dort, wo eigentlich schmucke 18 Zoll Leichtmetallfelgen schimmern sollten, ist nichts mehr.

Unbekannte haben dem Opladener in der Nacht zu Freitag die Reifen von seinem Wagen gestohlen. Das Fahrzeug, das Hector am Donnerstagabend an der Pommernstraße geparkt hatte, bockten die Diebe auf vier Pflastersteine auf. Irgendwann in der Nacht müssen die Täter zugeschlagen haben. Zwei Frauen erzählen am Freitagmorgen, sie hätten den Wagen schon um viertel nach sieben ohne Felgen auf dem Parkplatz stehen sehen. Vermutlich dauerte die Aktion eine ganze Weile, immerhin knüpften sich die Täter alle vier Reifen vor. Die Täter blieben dennoch unbemerkt.

Sven Hector, der im Leverkusener Klinikum arbeitet, erfuhr am Morgen über einen Freund, dass er Opfer eines Diebstahls geworden war. Ein Bild vom unvollständigen Wagen machte am Freitagmorgen im Internet in einem sozialen Netzwerk die Runde. Jemand, der das einerseits ärgerliche, aber auch witzige Ungemach am Auto entdeckt hatte, fotografierte es und stellte es ins Netz. "Ich habe Spätdienst. Deswegen habe ich lange geschlafen", erzählt Hector. "Dann rief mich ein Freund an, schickte mir ein Foto aus dem Internet auf mein Handy und fragte: 'Sag mal, ist das dein Auto?'"

Was Hector sah, war tatsächlich sein Auto, ein funkelnd neuer, dunkler Mazda 3, den er erst seit einer Woche besitzt. "Ich bin schockiert, so etwas ist einfach nur Mist", sagt Hector, der noch immer mit seiner Gefühlswelt hadert.

Am Freitagmittag erstattete der 24-Jährige bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt. "Ich werde mir wohl freinehmen müssen. Ich muss ja jetzt sehen, dass das Auto hier irgendwie wegkommt."

Laut der polizeilichen Kriminalstatistik für Leverkusen für das Jahr 2016 ist die Zahl der Diebstähle in Verbindung mit Kraftfahrzeugen zuletzt um 15 Prozent gestiegen. 2016 registrierte die Polizei 1189 Fälle, im Jahr 2015 waren es 1032.