Verkehrschaos bei Leverkusen A3 bleibt bis in den Abend nur einspurig 2017-06-30

Auf der A3 bei Köln in Fahrtrichtung Oberhausen hat es am Freitag zwei schwere Unfälle gegeben. Zuerst kippte in der Nacht ein Lkw um. Später am Morgen kollidierten sechs Fahrzeuge miteinander.