später lesen Leverkusen Verkaufsoffener Sonntag zur Kunstschau in der City 2017-02-28T18:17+0100 2017-03-01T00:00+0100

Die Diskussion um verkaufsoffene Sonntage läuft mancherorts heftig zwischen den Stadtverwaltungen, Werbegemeinschaften und der Gewerkschaft Verdi. In Leverkusen wird offenbar weniger diskutiert: Am Sonntag, 5. März, gibt es Kunst in der City. Von Ludmilla Hauser