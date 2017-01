Leverkusen: Verschärfte Sicherheit in Schulen - auch an Karneval

Verschärfte Sicherheit in Schulen - auch an Karneval

Bruno Bermes ist ein Schulleiter, dessen Herz für den Karneval schlägt. Deswegen ist es ihm auch so wichtig, dass seine Schüler von klein an lernen, wie man in der fünften Jahreszeit richtig feiert - lustig, aber ohne Alkohol. In der Gesamtschule Schlebusch findet an Weiberfastnacht schon seit vielen Jahren eine Karnevalssitzung in der Turnhalle statt. Das Programm gestalten Lehrer und Schüler gemeinsam. Von Monika Klein

Ein Tanzcorps kommt zu Besuch, es gibt Vorführungen eines Lehrerballetts, von der Zirkus AG, Schüler singen oder tanzen und der Schulleiterspielt Trompete. Letztes Jahr waren bei dieser Gelegenheit 1400 Schüler in der Turnhalle - für Karnevalsmuffel gibt es parallel Alternativangebote - doch der Bestuhlungsplan lässt nur 1300 zu. Bisher jedenfalls, denn dieses Jahr dürfen es nur 1200 sein, hat der Sicherheitstechnische Dienst der Stadt verfügt.

"Wir finden das sehr gut, dass Sicherheit so ernst genommen wird", sagt Bermes und erklärt das jährliche Prozedere. Nach den Sommerferien muss die Schule einen Antrag auf Sondernutzung für Karneval stellen und einen Plan beifügen, auf dem Podest, Bühne und Stuhlreihen genau eingetragen sind. Das werde von Fachleuten geprüft, zuletzt auch von einem Sicherheitsfachmann, der dann auch am Tag selber vor Ort ist. Die Prüfung habe dieses Mal ergeben, dass nur 1200 Stühle aufgestellt werden dürfen. Für ein Genehmigungsverfahren mit veränderter Anordnung, die man für 2018 ausgetüftelt hat, wäre dieses Jahr die Zeit zu knapp gewesen.

Andererseits: Die Karnevalsveranstaltung ausfallen zu lassen, kam weder für Bruno Bermes noch für die Mehrheit des Kollegiums in Frage. Also musste man eine Lösung finden. Die sieht nun so aus, dass zwei Jahrgänge nicht teilnehmen werden. Die Stufe 13, die immerhin schon zwölf Karnevalsfeiern erlebt hat und in der Vergangenheit eher geringes Interesse an der Feier hatte, soll die Zeit für Abiturvorbereitungen nutzen. Außerdem dürfen die Schüler eine Stunde länger schlafen. Die Schüler der Stufe acht sollen parallel in ihren Klassen Karneval feiern, mit einem Frühstück, einer Witze-Stunde oder einem lustigen Film. Das dürfte auch ein neuerer sein, der etwas kostet. Geld werde dafür bereitgestellt, erklärt Bermes.

Die Stadt erklärt den neuen Bestuhlungsplan so: "Im Rahmen einer wiederkehrenden Prüfung im Jahr 2016 von Bauaufsicht und Berufsfeuerwehr musste die Anzahl der Tribünenbesucher nach geltenden Richtlinien auf 450 Personen reduziert werden", heißt es in einem Schreiben der Verwaltung. Früher habe die Zahl bei 532 Personen gelegen. "Pro Meter verfügbarer Gangbreite des Rettungsweges sind 150 Menschen nach den Bestimmungen zugelassen - was im vorliegenden Fall zur Besucherzahl von 450 Personen führt." Der neue genehmigte Bestuhlungsplan von 2016 ersetze damit die älteren Versionen.

Die erhöhte Sicherheit fordert auch andernorts ihren Tribut. Die Sitzung der KG Rhingdörp in der Aula der Käthe-Kollwitz-Schule steht vor dem Aus, weil die neuen Brandschutzrichtlinien nur noch 440 statt 490 Sitzplätze erlauben. Zudem muss der Raum für die Bewirtung entfallen. Ohne die Einnahmen aus Karten- und Getränkeverkauf wäre die Karnevalsgesellschaft indes am Ende. Kommentar

