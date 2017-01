Leverkusen: Verschwundener Ponton gibt Rätsel auf

Im Hitdorfer Hafen ist ein knapp zwei Tonnen schweres Schwimmelement verschwunden. Der Yacht-Club fahndet nach dem vermissten Ponton im Wert von rund 5000 Euro - und hat verschiedene Theorien über dessen Verbleib. Von Dorian Audersch

Uwe Henze staunte nicht schlecht, als er Ende vergangenen Jahres an der Anlegestelle des Yachthafens unterwegs war. Schnell fiel dem Hafenmeister des Yacht-Clubs auf, dass ein Ponton an der Anlegestelle fehlte. Die mit Luft gefüllten Stahlkonstruktionen dienen eigentlich dazu, die Steganlage über Wasser zu halten. Den Sachwert schätzt Henze auf rund 5000 Euro. Wie genau das Schwimmelement abhanden gekommen ist, bleibt bis heute rätselhaft. Aus diesem Grund beschloss der Verein kurz vor der Jahreswende, einen Steckbrief zu erstellen - mit stilechter "Wanted" Überschrift und den Maßen des Objekts. Ein Fahndungserfolg hat sich in dem ungewöhnlichen Vermisstenfall bisher allerdings nicht eingestellt.

"Ein Gedanke war, dass Metalldiebe am Werk waren", spekuliert der Hafenmeister. Er ist unter anderem dafür zuständig, das Areal zu beaufsichtigen, die Liegeplätze zu vergeben oder insgesamt "für Ordnung zu sorgen." Immerhin sei der verschwundene Ponton fast ausschließlich aus Stahl und das lasse sich erfahrungsgemäß gut verkaufen. "Allerdings hätte er dafür mit einer Flex dekonstruiert werden müssen. Das wäre nicht nur extrem laut gewesen, sondern auch nicht vor Ort machbar." Also, vermutet Henze, wurde der tragende Hohlkörper eventuell mit einem Boot auf den Rhein gezogen, um dort zerlegt zu werden. Das wäre schon ein immenser Aufwand für ein bisschen verkaufbares Metall.

FOTO: MISERIUS

FOTO: MISERIUS

Die zweite Theorie ist, dass der Ponton undicht geworden und schlichtweg "abgesoffen" ist, wie es der Hürther umschreibt. Das allerdings scheidet zumindest mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus, weil selbst bei dem zuletzt noch starken Niedrigwasser keine Spur von der blau lackierten Konstruktion zu sehen war. "Das Ding ist rund 60 Zentimeter hoch und hätte dann zumindest ansatzweise sichtbar sein können", sagt der zweite Vorsitzende Hermann Metz.

Die dritte These zu der verschwundenen Anlegestellenstütze ist eher unspektakulär: Sie hat sich - oder wurde von irgendwem - gelöst und ist den Rhein abwärts geschwommen, wo sie sonstwo an irgendeinem Ufer oder irgendeiner Buhne zum Vorschein kommt.

Dass der Yacht-Club Leverkusen-Hitdorf irgendwann wieder sein Eigentum wiedersehen könnte, ist eher unwahrscheinlich. Dennoch sei es mit dem Steckbrief einen Versuch wert gewesen, ist sich Henze sicher. "Es ist das erste Mal, dass eines unserer Pontons verschwindet. Vielleicht hat ja jemand gesehen, was damit passiert ist oder kann uns einen Hinweis geben", hofft er. So oder so habe der Fall für Gesprächsstoff im Verein gesorgt.

