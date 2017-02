Leverkusen: Vorarbeiten für neue A1-Brücke können beginnen

Straßen.NRW darf mit den Vorbereitungen für den Neubau der Leverkusener Brücke beginnen. Das hat jetzt in Leipzig das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Eine Bürgerinitiative hatte versucht, den Neubau durch eine Klage zu blockieren. Von Sebastian Fuhrmann, Leverkusen

An der Stelle, an der der Neubau entstehen soll, müssen Leitungen verlegt werden. Dafür müssten Bäume gerodet werden, sagte ein Sprecher von Straßen.NRW unserer Redaktion. Für diese Arbeiten hat das Bundesverwaltungsgericht mit Sitz in Leipzig am Donnerstag grünes Licht gegeben.

NRW dürfe "genau festgelegte Vorabmaßnahmen durchführen", heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Die Behörde darf dem Beschluss zufolge Bauleistungen ausschreiben, Leitungen und einen Entwässerungskanal verlegen und Rodungsarbeiten durchführen. Die ehemalige Mülldeponie Dhünnaue darf der Landesbetrieb nicht öffnen. Die aktuellen Baupläne für die Brücke sehen die Öffnung der Deponie an mehreren Stellen vor.

Das Netzwerk gegen Lärm, Feinstaub und andere Immissionen (NGL) hatte beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Klage gegen die Bezirksregierung Köln eingereicht, um Rodungen und andere vorbereitende Maßnahmen für den umstrittenen Brückenneubau zu verhindern. Das Netzwerk will verhindern, dass für den Neubau die ehemalige Mülldeponie Dhünnaue geöffnet wird. Experten vermuten darin giftige Altlasten.

Eine Voruntersuchung des Landesumweltministeriums ergab, dass 32.000 Tonnen der insgesamt 160.000 Tonnen der zur Entsorgung anstehenden Erde höher belastet sein könnten. NRW-Verkehrsminister Michael Groschek teilte mit, er halte den Eingriff in die Deponie für "beherrschbar".

Wie das Bundesverwaltungsgericht mitteilt, ist weiterhin offen, ob der Plan für den Brückenneubau rechtmäßig ist. Das werde bei einer Prüfung in diesem Jahr entschieden. "Mit den noch umstrittenen Maßnahmen, für die Betroffene entschädigt werden müssen und die erforderlichenfalls durch Rückverlegung der Leitungen und Wiederbepflanzung rückgängig gemacht werden können, werden noch keine vollendeten Tatsachen geschaffen", heißt es in der Mitteilung.