Leverkusen: Warten auf das Christkind

Damit die Zeit vor und nach Heiligabend nicht zu lang wird, gibt's hier interessante Veranstaltungen aus der Region.

Es gibt Termine für Familien, Rocker, Sportler, Spiele- und Kulturliebhaber, aber auch für Einsame:

An Heiligabend und den Weihnachtstagen bleiben das Bergische Dorf sowie der Christkindchenmarkt geschlossen. Entlassen in die Feiertage werden die Gäste der Weihnachtsmärkte aber jeweils musikalisch: In Opladen steht am Freitag ab 18 Uhr das "Weihnachtssingen mit Gina" auf dem Programm (Treffpunkt: Woolworth); in Wiesdorf stimmen Chris Dunker und Angela Agro die Besucher im Winterdorf auf Weihnachten ein (Beginn: 17 Uhr).

Für Personen, die den 24. Dezember nicht alleine verbringen wollen, gibt es am Samstag eine Feier im Gemeindehaus bzw. in der Bielertkirche. Die Feier unter dem Motto "Heilig Abend - nicht allein" geht von 19 bis gegen 22 Uhr, Gottesdienste gibt es um 18 und 23 Uhr in der Bielertkirche. Wer teilnehmen möchte, kann sich bei Anja Roese (Tel.: 02171 400513) anmelden.

Ein Glühwein oder Eierpunsch, eine Karussellfahrt oder eine leckere Bratwurst - das gibt's auch Heiligabend auf dem Pyramidenmarkt in Haan. Rund um die Weihnachtspyramide auf dem Neuen Markt sind Stände aufgebaut, die täglich von 11 Uhr (an Markttagen schon ab 8 Uhr) bis abends geöffnet sind. Der Pyramidenmarkt - er gilt als kleinster Weihnachtsmarkt im Kreisgebiet - ist noch bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag geöffnet.

Heiligabend macht der Rockin' Rooster Club an der Dieselstraße 5 sein Türchen auf. Dort beginnt um 20.30 Uhr der "Kiste-Kneipe-Abend". Das Christmas Special im Rocking' Rooster Club richtet sich an alle, die nach der Bescherung im Familienkreis noch in trauter Runde Freunde treffen wollen.

Kinder, die sich an Heiligabend oder auch danach so richtig austoben wollen, können dies im Langenfelder Indoor-Spielpark "Oki Doki" tun. In der großen Halle an der Rheindorfer Straße 70-74 gibt es Trampoline, Elektrokartbahn, Kletterschiff, Hüpfburg, Airhockey-Tisch, Billard, Lern- und Spielcomputer, Tischtennis und einen Kleinkinderbereich. Geöffnet ist an Heiligabend von 10 bis 17 Uhr, danach an beiden Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt für Kinder 7,90 Euro, für Erwachsene 4,90 Euro. Wer den Hochseilgarten nutzt, zahlt 4,50 (bis 15 Jahren) oder 5,50 Euro (ab 16 Jahren).

Wie wäre es mit ein paar Schlittschuhrunden vor der Bescherung? Die Eislaufbahn auf dem Rathausvorplatz ist an Heiligabend von 10 bis 14 Uhr geöffnet und am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) von 14 bis 18 Uhr. Das Eislaufen ist gratis, die Leihgebühr für Schlittschuhe beträgt zwei Euro.

Oder wie wäre es mit einem Ausflug ins Schwimmbad? Kein Problem: Im Lintorfer Allwetterbad und im angeschlossenen Saunabereich gelten zu Weihnachten und Silvester geänderte Öffnungszeiten. Badegäste können das vielfältige Schwimm- und Entspannungsangebot der Ratinger Bäder über die Feiertage dennoch nutzen. "Wer sich durch die stressigen Festtagsvorbereitungen in der Adventszeit verausgabt hat, kann sich bei uns zum Jahreswechsel eine wohlverdiente Pause gönnen", sagt die Leiterin der Bäderbetriebe, Cornelia Schween. "Mit unseren geänderten Öffnungszeiten ermöglichen wir auch während der Feiertage den erholsamen Saunagang oder den ereignisreichen Familienausflug ins Schwimmbad." Heiligabend und Silvester ist das Allwetterbad in Lintorf von 6.45 bis 14 Uhr und am 2. Weihnachtstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Am 1. Weihnachtstag und Neujahr bleibt das Bad geschlossen. Der Saunabereich im Allwetterbad ist während der Feiertage am 2. Weihnachtstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Heiligabend, am 1. Weihnachtstag, Silvester und Neujahr bleibt der Saunabereich geschlossen.

METTMANN Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist das Neanderthal Museum in Mettmann von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch an Neujahr ist das Museum offen, aber erst ab 13 Uhr. Zurzeit (bis 23. April) ist dort die Sonderausstellung "Playmobil" zu sehen ist. Die Besucher können in die Welt des Alten Roms blicken, Ritterturniere und mittelalterliches Stadtleben erleben und Piraten auf ihren Raubzügen sehen. Playmobil-Archäologen werden auf ihrer Forschungssafari begleitet, Astronauten weisen den Weg ins All. Außerdem laden Spieltische dazu ein, eigene Szenarien zu kreieren. Zu sehen sind historische Themenwelten, die der Hamburger Künstler Oliver Schaffer individuell und eigens für die Ausstellung vor Ort aufgebaut hat. Schaffer hat seit seiner Jugend über 20.000 Playmobil-Figuren zusammen getragen und ist ein Sammler der ersten Stunde. Übrigens: Wer noch eine Last-Minute-Geschenkidee für Weihnachten braucht, wird im Museumsshop sicher fündig. Es gibt zum Beispiel Gutscheine für Museums-Eintrittskarten. Am ersten Weihnachtsfeiertag und an Silvester bleibt das Neanderthal Museum in Mettmann geschlossen.

Hilden Wer unterm Christbaum nicht das Richtige gefunden hat, könnte am 1. Weihnachtagstag sein Glück beim Modellspielzeugmarkt in der Hildener Stadthalle versuchen. Von 11 bis 18 Uhr bieten Händler alles, was das Herz von Modellbahnern oder Modellautofans höher schlagen lässt. Zugelassen ist auch der Verkauf von privat an Händler. Eintritt: fünf Euro; Kinder unter 14 Jahren in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.

Wer vor Heiligabend noch einmal abrocken will, ist in Hilden genau richtig: Die Band "Toeffte" spielt am Freitag, 23. Dezember, bei einer etwas anderen Christmas-Party. Los geht es im "Itter-Eck", Neustraße 35, um 18 Uhr. Als Vorband tritt das Duo "Tsunamii" - so versprechen es die Veranstalter - mit viel Charme und tollen Stimmen auf. Ab 19 Uhr gibt es dann Rock'n'Roll-Oldies und Schlager von der Hildener Band "Toeffte" zu hören. Der Eintritt beträgt neun Euro an der Abendkasse. Für jeden Gast, der mit einer Weihnachtsmütze auf dem Kopf zum Konzert kommt, gibt es ein Alt-Bier gratis.

