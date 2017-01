Leverkusen: Wasserrohrbruch legt Gartenstraße lahm

Grund war ein Riss, nicht der Wintereinbruch, sagt ein EVL-Sprecher / Fahrbahn und Bürgersteig wieder frei Von Cristina Segovia-Buendía

Überraschender Jahresbeginn der der Gartenstraße in Opladen. Dort kam es in der Neujahrsnacht am Sonntag zu einem Wasserrohrbruch: Die Einbahnstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden und wurde erst gestern Vormittag, um elf Uhr wieder freigegeben.

Wie EVL-Pressesprecher Stefan Kreidewolf mitteilte, handelte es sich bei dem Rohr um einen Trinkwasseranschluss eines Hauses an der Gartenstraße. "Die EVL war ab 23 Uhr am Sonntagabend im Einsatz, um den Rohrbruch zügig zu reparieren." Grund für den Bruch sei wohl ein Riss gewesen. Mit dem Wintereinbruch in der Nacht habe es aber nichts zu tun. "Witterungsbedingte Rohrbrüche können nur nach wirklich langem und anhaltendem Bodenfrost auftreten, denn die Rohre liegen in einer Tiefe von einem Meter", erklärte Kreidewolf. Zu einer oberflächlichen Unterspülung der Straße und einer möglichen Vereisung der Fahrbahn kam es in der Nacht zu Montag nicht. Der Einsatz der EVL verlief schnell und reibungslos, berichtete der Pressesprecher. Für die Reparaturen musste allerdings die Straße zwölf Stunden lang gesperrt werden. Teile der Fahrbahn und des Gehweges mussten aufgerissen werden. "Der Unterbau ist mittlerweile vollständig abgeschlossen, Fahrbahn und Gehwege sind auch wieder freigegeben und können genutzt werden. Nur einige Parkplätze fallen, aufgrund der noch ausstehenden Arbeiten an der Straßendecke, zurzeit noch weg." Die Restarbeiten sollen aber bis Ende der Woche fertiggestellt sein, versprach Kreidewolf.

Vorbeugen könne man solchen Rohrbrüchen nicht. "Das passiert. Man kann dann nur schnell reagieren und den Bruch reparieren." Zum Glück habe es keine Hauptleitung an einer stark befahrenen Hauptstraße getroffen. Sonst wäre der ganze Einsatz wohl wesentlich aufwendiger geworden.

Quelle: RP