Leverkusen: Wenn sich der Sperrmüll auf die Straße ergießt

So wie hier in dieser Woche in Opladen entdeckt, sollte Sperrmüll eigentlich nicht an die Straße gestellt werden. Wild über den Bürgersteig verstreut und sogar bis an die parkenden Autos heran ergossen Holzplatten, Schrankteile und vieles mehr. Verärgerte Passanten nannten das ganze ordnungswidrig und forderten, die Stadt möge ein Knöllchen schreiben.