Leverkusen: "Zauberhafte" Musik zum Jahreswechsel

Die Westdeutsche Sinfonia Leverkusen begeisterte unter Dirk Joeres an Silvester und Neujahr das Konzertpublikum. Von Monika Klein

Während die Besucher im ausverkauften Forum-Saal bereits nach den Plätzen suchten, fanden auf der Bühne offenbar noch die letzten Reinigungsarbeiten statt. Da fegte ein junger Angestellter im Blaumann die Podeste und - nicht gerade fachmännisch - auch gleich diverse Saiteninstrumente.

Schon vor dem Eintreffen seines großen Magiermeisters, der zur Vorstellung mit Doktorhut und -mantel erschien, war der "Azubi im ersten Lehrjahrzehnt" eifrig bemüht, alles richtig zu machen.

Ein Übereifriger, so verriet ein Blick ins Programm, denn da war als finales Stück das Scherzo nach Goethes bekannter Ballade "Der Zauberlehrling" von Paul Dukas angekündigt, in dem der Lehrling bekanntlich für bedrohliche Überflutung sorgt. Darauf steuerte das ganze, vorwiegend heitere, unterhaltsame und makellos musizierte Konzert der Westdeutschen Sinfonia Leverkusen hin, die dieses Mal den Jahreswechsel in jeder Hinsicht zauberhaft gestaltete.

Im Forum genoss das Publikum von KulturStadtLev das Spiel des Elite-Orchesters von Dirk Joeres am letzten Abend des Jahres, bei Bayer Kultur im Erholungshaus 24 Stunden später als Neujahrskonzert.

In den vergangenen Jahren hatten die Bayer Philharmoniker dieses Doppelkonzert gespielt, zum Übergang 2016-2017 übernahmen erstmals die Vollprofis aus verschiedenen NRW-Orchestern den musikalischen Jahresübergang. Für die Zukunft haben die beiden Leverkusener Kulturanbieter einen regelmäßigen Wechsel verabredet. Dirk Joeres, der an den KlassikSonntagen eine Einführung ins Programm gibt, überließ die Moderation dieses Mal zwei Künstlerkollegen aus dem Theaterfach.

Georg Kroneis musste zwar als Zauberlehrling noch einiges hinzulernen, aber als Musiker begeisterte er das Publikum mit kleinen Zwischenspielen, die gar nicht im Programm standen. Klingende Beispiele zum "Meisterkurs Magie" von Thomas Höft, zum Kapitel Beschwörung und Hervorbringung von Bildern.

Was dieser als komplexestes Vorhaben in der Hexerei bezeichnete, beherrschen die Musiker der WSL längst aus dem FF. Deren lebendiges, pulsierendes und elegantes Spiel lassen, nach der entsprechenden beschreibenden Einführung, Filme im Kopf ablaufen. Etwa die sanfte, verliebte Melodik, die von der Hingabe zur schönen "Donna Diana" in der Opernouvertüre von Rezniceks zeugt. Später die Szenen aus Tschaikowskys Ballettmusik Nussknackersuite oder die muntere Gesellschaft bei vier ausgewählten Slawischen Tänzen von Antonin Dvorak, in denen die ersten Feuerwerke gezündet wurden.

Noch feuriger wurde es bei den "Zigeunerweisen" op. 20 von Pablo de Sarasate, die Andreas Reiner als Solist des Abends von tiefer Melancholie zu rasanter Virtuosität in verwegenem Tempo steigerte. Normalerweise sitzt der Geiger am ersten Pult der Westdeutschen, die 2017 ihren 30. Geburtstag feiern kann. Das Leverkusener Publikum feiert an mehreren KlassikSonntagen mit. Der nächste findet am 5. Februar statt, unter anderem mit Mozarts Klarinettenkonzert.

