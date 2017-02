Leverkusen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Rheindorf

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Rheindorf

Die Solinger Straße wurde zeitweise gesperrt.

Bei einem Auffahrunfall auf der Solinger Straße in Rheindorf sind am Dienstagmittag zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer das Ende eines Staus übersehen. Der Mann, der mit einem Ford mit Westerwälder Kennzeichen unterwegs war, prallte auf einen stehenden Dacia mit Leverkusener Kennzeichen. Der Ford-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch der Fahrer des Dacia erlitt schwere Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 22-Jähriger mit seinem VW aus Richtung Opladen nach links auf den Wanderparkplatz "Waldwinkel" abbiegen. Er hielt an, um einen Radfahrer passieren zu lassen. Ein nachfolgender Autofahrer und der Dacia-Fahrer erkannten die Situation und stoppten ihre Fahrzeuge hinter dem VW. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Ford-Fahrer auf. Die Straße war von 14 bis 16.30 Uhr gesperrt. Auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam, das bei schweren Unfällen angefordert wird, war im Einsatz.

(sef/sug)