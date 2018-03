Meerbusch: 17.200 Besucher bei Golfmesse

Zum 20. Mal fand am Wochenende die Rheingolf statt, zum sechsten Mal davon auf dem Gelände des Areal Böhler auf Meerbuscher Stadtgebiet. Veranstalter Michael Jacoby freut sich auf 2019. Von Anke Kronemeyer

Susanne Müller nahm den langen Weg aus Dorsten auf sich, um der Messe Rheingolf im Areal Böhler einen Besuch abzustatten. "Ich spiele so gerne Golf, habe aber nur wenig Zeit, darum nutze ich das Wochenende, um mich hier zu informieren." Sie stoppte erst einmal am Golfdiva Stand der Niederländerin Helen Kamphuis, denn Müller war klassische Zielgruppe für die Ware, die dort im Angebot ist: Damenmode rund um den Golfplatz. Susanne Müller probierte unterschiedliche Hüte auf und ließ sich umfassend beraten. Es ging aber noch mehr an den drei Tagen Golfmesse in der Alten Schmiedehalle: Kaufen war das eine, etwas ausprobieren das andere. Und so konnten alle möglichen Schläger getestet, aber auch die eigene Schlagstärke gemessen werden, man konnte seine Fitness auf einer Powerplate verbessern (und sich gleich eine solche Platte für zu Hause bestellen) oder sich in einige Autos setzen, die in der Halle ausgestellt waren. Denn das Auto war ein Schwerpunkt Thema: Unter dem Motto "Golfurlaub mit dem eigenen Auto" präsentierten sich Urlaubsdestinationen mit angeschlossenen Golfplätzen, aber auch Landrover oder Jaguar mit ihren neuesten Modellen.

Zu einer kleinen Zeitreise luden Petra Manders und Menno Beelen in ihren authentischen Outfits ein: Sie präsentierten Golf mit 100 Jahre alten Hickory-Schlägern aus Nussbaum. "Wer damit spielt, muss sich viel mehr konzentrieren", erklärt Beelen. Zum ersten Mal als Aussteller dabei war die Modefirma van Laack aus Mönchengladbach. Verkaufsmanager Frank Schleicher: "Wir glauben, dass Golfspieler eine gute Zielgruppe für uns sind." Er und sein Team präsentierten sportliche Mode. "Vor allem die grünen Shirts sind gefragt", sagt Schleicher. Unternehmensberater Hanno Steiger ist ebenfalls regelmäßig auf der Golfmesse als Gast. "Hier kann man echt viel ausprobieren und zu guten Preisen etwas einkaufen."

Meerbuschs Wirtschaftsförderin Heike Reiß besuchte vor allem die Aussteller aus Meerbusch und freut sich immer über Messen, die Erfolge auf dem Areal Böhler feiern. "Die Rheingolf war die erste Messe auf dem Areal, seitdem ist viel passiert."

Quelle: RP