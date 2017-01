Meerbusch: Büderichs Fußballer laufen wieder auf

Rot-Weiß Elfgen ist Sonntag um 11 Uhr zu Gast. Die Mannschaft von Trainer Dennis Hauswald hofft auf einen guten Start. Von Falk Janning

Mit Spannung gehen die A-Jugendfußballer des FC Büderich in die zweite Saisonhälfte, an deren Ende im Sommer der Klassenerhalt in der Niederrheinliga stehen soll. Während für die Herren-Teams erst im März die Winterpause zu Ende geht, startet die Elf von Trainer Dennis Hauswald bereits am Sonntag in die Reihe der Pflichtspiele: Um 11 Uhr ist im Stadion Am Eisenbrand Anstoß der Partie in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen die Leistungsklassenmannschaft von Rot-Weiß Elfgen. Eine Woche später trifft der FCB in der ersten Rückrundenpartie der Niederrheinliga auf den BV 04 Düsseldorf.

Als Tabellenachter ist der FCB in die Winterpause gegangen und liegt damit voll im Soll. "Wir haben starke Spiele gemacht, und auch einige schwächere. Im Großen und Ganzen ist die Bilanz in Ordnung", sagt Hauswald, beklagt aber einige verpasste Möglichkeiten. "Wir hätten noch mehr Punkte haben können, wenn wir nicht völlig unnötig mit 1:2 in Uerdingen verloren und beim 1:1 gegen den Tabellenzweiten 1. FC Mönchengladbach nicht in der Schlussminute den Ausgleich kassiert hätten." Ein Platz unter den ersten Sechs ist das Traumziel der Büdericher Kicker, denn dann würden sie sich direkt für die Niederrheinliga der nächsten Spielzeit qualifizieren. "Wenn wir das schaffen würden, wäre es eine Riesensensation", sagt der Coach.

Realistischer ist, dass die Büdericher am letzten Spieltag einen Platz zwischen Rang sieben und zehn belegen und damit in einer Relegation um einen erneuten Startplatz in der zweithöchsten Liga antreten dürfen. Damit wären sie vollauf zufrieden. Über die Relegation hatten sie sich auch im vergangenen Sommer qualifiziert. "Unser aktueller achter Platz entspricht in etwa unserem Leistungsvermögen", sagt Hauswald. Der Trainer hofft auf einen guten Start in die Rückrunde, damit das Sieben-Punkte-Polster zu den Abstiegsrängen möglichst erhalten bleibt.

In der Hinrunde war Meerbuschs klassenhöchste A-Jugend-Mannschaft glänzend aus den Startlöchern gekommen. Aus den ersten vier Partien holte sie drei Siege und ein Remis, dann folgten zwei Niederlagen und noch einmal eine Serie von vier Partien ohne Niederlage. Schließlich verloren die Büdericher die letzten drei Partien der Hinrunde und brachten sich so um eine bessere Platzierung. "In der Hinrunde haben wir an den ersten beiden Spieltagen BV 04 und Velbert geschlagen, das möchten wir gerne wiederholen", sagt Hauswald. Er wünscht sich mehr Konstanz in der Mannschaft, die in den Mittelfeldspielern Michael Kämpf und Maurice Schuler ihre Leistungsträger hat. "Michael und Maurice sind in die Fußstapfen der Spieler getreten, die nach der vergangenen Saison die Mannschaft aus Altersgründen verlassen mussten", sagt Hauswald.

Er hofft für die Rückrunde auf die Rückkehr von Ricardo Luciano Canedo, der nach seinem Kreuzbandriss noch kein Spiel in dieser Saison bestreiten konnte. Derzeit befindet sich der Stürmer wieder voll im Training. Im Sommer hatte er den FCB mit acht Treffern während der Relegation fast im Alleingang in die Niederrheinliga geschossen.

