Meerbusch: E-Mail-Affäre: CDU und Grüne wollen Gutachten

Die Stadt hatte ja bereits angekündigt, ein Schriftgutachten zu zahlen, durch das die sogenannte E-Mail-Affäre geklärt werden soll. Das unterstützt jetzt auch die schwarz-grüne-Rathauskooperation.

In einem Brief schreiben Werner Damblon (CDU) und Jürgen Peters (Bündnis 90/die Grünen) an Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage, dass die Kostenübernahme aus Haushaltsmitteln auch aus Sicht von CDU und Grünen durchaus gerechtfertigt sei.

So könne kriminaltechnisch geprüft werden, ob die anonymen Mails vom Rechner eines Ratsmitglieds an verschiedene Arbeitgeber von UWG-Mitgliedern verschickt worden sind und auch von ihm stammen.

Die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 / Die Grünen beantragen darum einen Ratsbeschluss, durch den die Verwaltung ein Gutachten in Auftrag gibt, um die konkrete Herkunft diverser Mails zu ermitteln.

Der Rat kommt am Donnerstag, 16. Februar, um 17 Uhr im Städtischen Meerbusch-Gymnasium zu seiner nächsten Sitzung zusammen.

(ak)