Lebendiger Adventskalender: Ein Abend mit dem Pastor

Michael Berning öffnet heute Türchen Nummer 21 und stellt das Schiff als uraltes Kultursymbol in den Mittelpunkt des Abends. Von Falk Janning

Anders als bei der Schokoladenvariante wird bei Meerbuschs Lebendigem Adventskalender keine Pappklappe geöffnet, sondern jeden Abend eine echte Tür. Heute ist es die von Michael Berning. Der Pastor der Pfarrei St. Mauritius und Heilig-Geist in Büderich lädt Freunde und Fremde auf den Hof des Pfarrhauses im Schatten der St.-Mauritius-Kirche an der Dorfstraße 1 ein, um mit ihm um 17.30 Uhr das 21. Türchen zu öffnen - und für eine halbe Stunde miteinander zu verweilen.

Der ehemalige Militärdekan, der seit viereinhalb Jahren in Büderich arbeitet, will das Treffen ganz spartanisch gestalten, hat nichts Großes vorbereitet. "Es wird keine Reden und kein Tamtam geben. Es soll schlicht zugehen. Mir ist wichtig, dass die Leute untereinander sprechen, dass sie zueinander kommen, das ganz allein ist der Sinn des Lebendigen Adventskalenders", sagt er. Der Büdericher ist gegen eine Überfrachtung des Festes und weist darauf hin, dass Weihnachten mehr ist, als Geschenke zu verteilen.

Stimmungsvoll-besinnlich wird es heute zugehen, denn der Pastor will Pechfackeln aufstellen und den Platz in warmes Licht tauchen. Dazu wird es Kekse, Glühwein und Punsch geben. "Ich hoffe, dass viele Menschen kommen", sagt er. Als einziger echter Programmpunkt ist das gemeinsame Singen des uralten Advents- und Weihnachtsliedes "Es kommt ein Schiff geladen" vorgesehen.

Der Pastor nimmt mit dem Lied auch Bezug zu einem Kunstwerk, das gleich neben dem Eingang des Pfarrhauses steht und ein Segelschiff zeigt. "Es kommt ein Schiff, geladen/ bis an sein' höchsten Bord,/ trägt Gottes Sohn voll Gnaden,/ des Vaters ewigs Wort", heißt es in der ersten Strophe des adventlichen Chorals. "Das Schiff ist nicht nur ein wichtiges Transportmittel, sondern zugleich auch ein altes Kultursymbol," sagt Berning. Ein Schiff bringt Menschen zusammen und verbindet Welten. "Wir Menschen sitzen alle in einem Boot, sind aufeinander angewiesen und miteinander verbunden."

Es sei aber auch mit dem Mütterlichen verbunden, sagt Berning. Zeichen für eine schwangere Frau - so wie Maria, Jesus' Mutter. "Das Schiff bringt ein kleines Kind - ein Kind Gottes, ein Lebenszeichen. Es ist geborgen in dem Schiff, das für Maria selbst steht."

Gefreut hat den Pastor die gute Resonanz des von der Katholischen Kirche in Büderich organisierten Lebendigen Adventskalenders. An fünf Veranstaltungen nahm er während der vergangenen drei Wochen teil, gestern besuchte er auch die Feier des katholischen Kindergartens Marienheim. Die heutige Feier am Pfarrhaus ist die letzte in Büderich.

Morgen werden bei der Familie Furchheim an der Rottfeldstraße 4b in Strümp und übermorgen bei der Familie Schekelmann am Kaldenberg 35c in Lank die letzten beiden Adventstürchen geöffnet (jeweils ab 18.30 Uhr).

