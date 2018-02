später lesen Meerbusch Erste Töne auf Querflöte und Gitarre FOTO: Hans-Jürgen Bauer FOTO: Hans-Jürgen Bauer 2018-02-25T19:42+0100 2018-02-26T00:00+0100

Es ging zu wie in einem Taubenschlag: Beim Schnuppertag der Städtischen Musikschule war Musik drin - in allen Räumen. Eltern und Kinder drängten in die Unterrichtsräume, um Musikinstrumente auszuprobieren und Informationen einzuholen. Von Angelika Kirchholtes