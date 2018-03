Meerbusch: Feuerwehr ehrt ihre Kameraden

Einige der Wehrmänner sind 25, andere 50 oder sogar 60 Jahre dabei: Beim großen Ehrenabend wurden sie alle ausgezeichnet.

Traditionell diente die Aula der Realschule Osterath für den festlichen Rahmen des Ehrenabends der Freiwilligen Feuerwehr Meerbusch. Dann werden immer langjährige und verdiente Mitglieder der Feuerwehr geehrt und ausgezeichnet. Viele Gäste aus Politik, Rat, Verwaltung, der Feuerwehr sowie anderen Hilfsorganisationen waren jetzt der Einladung gefolgt und wurden von Herbert Derks, dem Leiter der Feuerwehr Meerbusch, begrüßt.

Sieben Feuerwehrmänner wurden von Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage für ihre aktive Zeit bei der Freiwilligen Feuerwehr geehrt: Für 25 Jahre im aktiven Dienst wurden Andreas Brückmann (LZ Büderich), Daniel Hartmann (LG Langst-Kierst), Florian Ritter (LZ Büderich) sowie Christoph Theisen (LZ Büderich) geehrt und erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre im Dienste der Freiwilligen Feuerwehr überreichte Mielke-Westerlage an Werner Affeldt (LG Ossum-Bösinghoven), Reinhard Neunzig (LZ Osterath) sowie an Peter Paas (LG Nierst). Zum Brandmeister wurden Benjamin Krause (LZ Lank-Latum), Christoph Theisen (LZ Büderich) und Tobias Wessely (LZ Strümp) befördert. Sie hatten am Gruppenführerlehrgang des Instituts der Feuerwehr teilgenommen. Zum Oberbrandmeister wurden Gerke Dittner (LG Ossum-Bösinghoven), Frank Grefen (LG Nierst), Sebastian Nakaten (LZ Osterath) und Tobias Vollbracht (LZ Büderich) befördert. Martin Althaus (LG Nierst) wurde zum Hauptbrandmeister befördert, Peter Schramm (LZ Osterath) zum Brandoberinspektor. Darauffolgend gab es zwei Übergänge aus dem aktiven Dienst in die Ehrenabteilung zu vollziehen. Thomas Jung und Karl-Heinz Schmitz (beide LZ Osterath) wechseln vom aktiven Dienst in die Ehrenabteilung. Im Anschluss wurde die bestehende Löschzugführung Büderichs für eine weitere Amtszeit ernannt. Die Osterather Löschzugführung hat sich personell verändert - Lutz Meierherm wird in Zukunft Peter Schramm und Niels Schneider unterstützen. Jonathan Freudenfeld wurde zum Pressesprecher ernannt und wird ab sofort im Presseteam mitwirken. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Kreisbrandmeister Norbert Lange und der Vorsitzende des Verbandes der Feuerwehren des Rhein-Kreises Neuss, Stefan Meuter, lobten in ihren Reden die gute Zusammenarbeit und das professionelle Handeln der Feuerwehr in Meerbusch.

Für 40 Jahre Feuerwehrdienst wurden Norbert Lange und Heinz-Robert Schramm (beide LZ Osterath) von Stefan Meuter geehrt. Peter Beeser (LZ Lank-Latum) ist seit 50 Jahren bei der Feuerwehr. 60 Jahre im Dienst der Feuerwehr ist Karl-Theodor Schöndeling (LZ Osterath) - auch er wurde, begleitet von stehenden Ovationen, von Stefan Meuter geehrt.

Zu guter Letzt gab es für Frank Mohr die silberne Ehrennadel und für Lutz Meierherm und Jonathan Freudenfeld die bronzene Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehren des Rhein-Kreises Neuss - für ihren Einsatz und die Pressearbeit beim Osterather Zugunglück im Dezember 2017.

