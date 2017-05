später lesen Meerbusch Freizeitkarte für Radfahrer und Inlineskater erhältlich 2017-05-03T18:31+0200 2017-05-04T00:00+0200

Pünktlich zu Beginn der Frühjahrs- und Freiluftsaison gibt es in den Bürgerbüros der Stadtverwaltung in Büderich, Osterath und Lank-Latum jetzt wieder die beliebte Freizeitkarte "Meerbusch per Rad und Rolle" für Radfahrer und Inlineskater zu kaufen. 4,50 Euro kostet die Karte.