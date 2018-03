Das Wochenende: Frühjahrsputz in vier Ortsteilen

Freiwillige räumen in Nierst, Ossum-Bösinghoven, Strümp und Büderich auf.

Der überraschende Wintereinbruch mit Eiseskälte und Schnee war Grund dafür, dass die Ortsgruppe des BUND am vergangenen Samstag ihren Frühjahrsputz absagen musste. Aber: Er wird nachgeholt. Die Freiwilligen um Andrea Blaum treffen sich am Samstag, 10. März, um 10 Uhr am Apelter Weg nahe des Modellflugplatzes in Büderich, um den Unrat am Rheinufer einzusammeln. Und weil bereits drei andere Gruppen in Meerbusch ihren Saubertag angemeldet hatten, wird gleich in vier Ortsteilen aufgeräumt. Stadtweites Motto: "Mach weg, was Dich stört!" Mit dabei sind auch Aktive in Nierst, Strümp sowie in Ossum-Bösinghoven. Die Stadt hilft mit Arbeitshandschuhen und Abfallsäcken und kümmert sich um die Entsorgung des Sammelguts.

Vor der eigenen Haustüre im Ortsbereich Nierst achten schon die Anwohner auf konstante Sauberkeit, so Hans Wilhelm Webers für den Nierster Bürgerverein. Graffitisprüher hätten schon aufgegeben, ihre Kunstwerke an Wände zu sprayen, weil die Bürger sofort reagieren würden, so Webers. Nicht nur Vereine seien zu Samstag eingeladen, sondern alle umweltbewussten Bürger der Rheingemeinden und Lank-Latum. Auch die Reiterhöfe haben ihre Unterstützung zugesagt und wollen die Reitwege säubern. Schwerpunktmäßiger Einsatzort der diesjährigen Aktion ist nach dem Hochwasser der letzten Monate das Rheinufer.

Das Umweltamt der Stadt Meerbusch koordiniert in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Nierst den 10. Meerbuscher Saubertag. Kurz vor Beginn ab 10 Uhr werden Müllsäcke und bei Bedarf auch Handschuhe ausgeteilt. Ein Sammelcontainer steht auf dem Festplatz / Alte Schule. Volle Säcke werden am Rhein am Wegesrand abgestellt und von Traktoren abgeholt, ebenso Treibgut. Am Rhein würden viele Helfer benötigt, so Webers. Die Kinder der Kita Mullewapp seien wie in jedem Jahr im Umfeld der Alten Schule und des Spiel- und Bolzplatzes aktiv. Eine Gruppe hat sich bereit erklärt, die Ausfallstraßen in die Nachbarorte zu säubern. Der Sportverein Adler Nierst mit seiner Bouleabteilung beackert sein Gebiet um den Sportplatz. Auch der Heimatkreis Lank hat seine Teilnahme zugesagt. Nach getaner Arbeit gegen 12.15 Uhr gibt es die Belohnung: gemeinsames Erbsensuppenessen, Würstchen und Getränke von der Stadt und Brötchen, die vom Bäcker Bölte gesponsert werden.

Aufgeräumt wird auch in Ossum-Bösinghoven: Zum Saubertag lädt der Bürgerverein Dorfbewohner am Samstag um 10 Uhr am Bolzplatz, Bösinghovenerstraße, ein. Vor Ort werden den einzelnen Gruppen die Bereiche zugewiesen. Nach getaner Arbeit treffen sich alle Freiwilligen um 12.15 Uhr bei der Feuerwehr zu einem kleinen Mittagessen.

Im Stadtteil Strümp ist am Samstag ebenfalls das jährliche Großreinemachen angesagt. Es werden viele Helfer erwartet, die die neuralgischen Punkte auf Strümper Gebiet reinigen und Schmutz und Unrat beseitigen wollen. In Zusammenarbeit mit dem Umweltamt der Stadt koordiniert die Interessengemeinschaft der Strümper Bürger e.V. - "Kleene Strömper" den Saubertag. Der "Mach-weg,-was-Dich-stört-Tag" beginnt zwischen 9.45 und 10 Uhr mit der Ausgabe der Handschuhe und Müllsäcke an der Feuerwehrhalle, Kaustinenweg, oder auf dem Schmitterhof. Dort erfolgt auch die Reviereinteilung. Die ganze Aktion ist auf gut zwei Stunden festgesetzt. Zum Abschluss, gegen 12.15 Uhr, gibt es in der Feuerwehrhalle ein gemeinsames Suppen-Essen. Dazu sind dann Helfer eingeladen.

Die Ortsgruppe Meerbusch des BUND für Umwelt und Naturschutz (BUND) organisiert den Saubertag in Büderich. Die Teilnehmer treffen sich Samstag um 10 Uhr am Parkplatz Apelter Weg, um die umliegenden Rheinauen vom Dreck zu befreien. Sowohl die Stingesbachmündung, als auch das Dammloch seien durch die beiden letzten Hochwasser stark verschmutzt worden.

