Meerbusch: Ganztägig Tempo 30 vor Kita am Laacher Weg

Ganztägig Tempo 30 vor Kita am Laacher Weg

Die Entscheidung der Politik ist bereits fünf Jahre alt. Das fiel aber erstmal niemandem auf.

Der Plan klang vernünftig: In Büderich sollte das derzeit bestehende Lkw-Fahrverbot von 22 bis 6 Uhr auf die Zeit auf 22 bis 9 Uhr ausgeweitet werden. Außerdem hat die Stadt darüber nachgedacht, das Tempo vor dem Kindergarten - auf dem Abschnitt zwischen Pfälzer Straße und Badener Weg - von 7 bis 16 Uhr auf 30 Kilometer pro Stunde zu beschränken. Das jedenfalls sollte der Bau- und Umweltausschuss auf Vorschlag der Verwaltung jetzt so beschließen. Während der Sitzung aber stellte sich heraus, dass der Planungsausschuss bereits einen entsprechenden Beschluss gefasst hat - der sogar noch weitergeht. Barbara Neukirchen (Grüne) wies auf Unterlagen aus dem Jahr 2012 hin. Diesen zufolge hat die Politik vor fünf Jahren beschlossen, Lastwagen die Durchfahrt durch Büderich ganztägig zu verbieten. Auch eine ganztägige 30er-Zone wurde damals für gut befunden. "Das, was da beschlossen wurde, gilt nach wie vor, deshalb brauchen wir auch keinen neuen Beschluss", sagt Neukirchen.

Die Stadt hatte zunächst argumentiert, nach 16 Uhr bestehe keine Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung der streckenbezogenen Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Kilometern pro Stunde vor dem Kindergarten. Diese zeitliche Beschränkung der Geschwindigkeitsreduzierung auf die Betriebszeiten der Kita, hieß es, werde erfahrungsgemäß die Akzeptanz der Regelung bei den Verkehrsteilnehmern erhöhen. Michael Assenmacher, Technischer Beigeordneter im Rathaus, entschuldigte sich jetzt mit einem: "Das war vor meiner Zeit" und zog den Verwaltungsvorschlag zurück. Fest steht: Der Laacher Weg ist eine der Hauptverkehrsachsen von Neuss nach Büderich. Wegen des neu gebauten Kindergartens, dessen Eingang direkt an der Fahrbahn des Laacher Wegs liegt, sollen der Lkw-Verkehr deutlich gedrosselt und die Verkehrssicherheit erhöht werden.

(juha)