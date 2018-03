Wochenende: Golf-Messe lockt aufs Areal Böhler

Zur 20. Auflage der "Rheingolf Messe" werden von heute bis Sonntagabend rund 20.000 Besucher erwartet.

Das Areal Böhler wird ab heute für ein Wochenende zum großen Treffpunkt für Golfsportler - oder die, die es noch werden wollen. Bis Sonntag findet die "Rheingolf Messe" statt. Organisator Michael Jacoby erwartet rund 20.000 Besucher. 17.600 waren nach Veranstalter-Angaben im vergangenen Jahr gekommen.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Thema Golfurlaub mit dem eigenen Auto. "34 Golf-Resorts aus Deutschland und den Nachbarländern werden sich präsentieren", sagt Jacoby. Das ist Rekord für die "Rheingolf Messe" - und spiegelt einen Trend auf dem Reisemarkt wider. "Golf-Reisen mit dem eigenen Auto sind sehr gefragt", erklärt Jacoby.

Laut Jacoby verbinden Golf-Reisende das Spiel auch gerne mal mit einem Städtetrip. "Manche steuern auch gleich mehrere Resorts hintereinander an." Für die Resorts und den Tourismus sei das eine lohnende Sache. "Ein Golfer bringt pro Tag etwa 200 bis 240 Euro in eine Region. Das ist ein hoher Betrag für den Tourismus", sagt Jacoby.

Zahlen einer Studie, die die ift Freizeit- und Tourismusberatung im Auftrag der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein vor drei Jahren für die Studie "Tourismuswirtschaft am Niederrhein" ermittelt hat, stützen diese Schlussfolgerung. Im Tourismus gibt es im Kern drei Zielgruppen. Erstens: Gäste, die in Hotels oder anderen gewerblichen Betrieben mit mehr als zehn Betten nächtigen. Sie bringen pro Person und Tag rund 140 Euro in die Region. Zweitens kommen Gäste, die in nicht-gewerblichen Betrieben mit unter zehn Betten übernachten. Sie bringen im Schnitt rund 67 Euro pro Tag. Dritte Zielgruppe sind die Tagestouristen, die pro Person und Tag rund 25 Euro in die Region bringen. Golf-Reisende sind demzufolge eine durchaus lohnende Zielgruppe. Und der Rhein-Kreis bietet Top-Voraussetzungen für den Start zu einer Golf-Reise. "Wir liegen inmitten der golfplatzstärksten Region Kontinentaleuropas", sagt Michael Jacoby. "Innerhalb rund einer Autostunde kann man 205 Golfresorts bequem erreichen."

Bei der Rheingolf Messe gibt es neben Golfurlaub mit dem eigenen Auto viele weitere Themenschwerpunkte. Die wichtigen Schlägermarken stellen zum Beispiel ihre Neuheiten vor, auf Indoor-Driving-Ranges ist direkt auch ein Test möglich. Golf und Gesundheit ist zudem ein großes Thema. Außerdem gibt es einen Ausflug in die Golfgeschichte. "Hickory" lautet dabei das Zauberwort. Dabei handelt es sich um eine Nussbaumart, aus deren Holz die Schäfte klassischer Golfschläger gefertigt wurden. Heutzutage bestehen Schläger vor allem aus Stahl, Titan und Carbon. Hickory-Golf greift hingegen das traditionelle Golfspiel auf, so wie es vor 100 Jahren war - inklusive der Kleidung von einst, zum Beispiel werden dabei gerne auch mal Knickerbocker getragen. Bei der Golfmesse werden einige Hickory-Golfer vor Ort sein, und wer möchte, kann auch selbst ein paar Bälle mit den Schlägern aus Holz schlagen.

Auf der anderen Seite steht mit der Deutschen Target-Golf Meisterschaft ein moderner Indoor-Wettbewerb. Von einem Podest aus treten stets zwei Spieler gegeneinander an und haben je drei Versuche, um möglichst nah ans - oder natürlich ins - Golfloch auf einem Kunstrasen-Green zu spielen.

(abu)