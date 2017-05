Meerbusch: Große Sorgen beim TVO

Mit dem TV Osterath, den Herren 30 des TC Bovert und den Damen 55 von GWR Büderich starten drei Meerbuscher Tennis-Teams mit unterschiedlichen Zielen in die kommende Saison. Von Christoph Baumeister

Nach dem Abstieg in der Wintersaison aus der Niederrheinliga droht dem Tennisverein Osterath nun auch in der am Wochenende beginnenden Sommerrunde der Gang zurück in die 1. Verbandsliga. "Unsere Ausgangslage könnte nicht katastrophaler sein", klagt Trainer Luis Elias, dem gleich mehrere langfristige Ausfälle drohen. Sjors van der Velden und Pascal Wilkat etwa sind derzeit beruflich stark eingespannt und werden nur vereinzelt für den TVO aufschlagen können. Von der Stammformation bleibt somit für die Auftaktpartie am Samstag (13 Uhr) beim Ratinger TC lediglich Osteraths Nummer eins, Tim van Terheijden, übrig. "Normalerweise würden wir mit unserem Team um Platz drei mitspielen können, doch unter diesen Voraussetzungen wäre alles andere als der Abstieg ein Wunder", sagt Elias, der wohl in allen sechs Saisonspielen auf Kräfte aus der Reserve, die in der 2. Verbandsliga spielt, zurückgreifen muss.

Mit großen Ambitionen waren ursprünglich auch die Herren 30 des TC Bovert, die ebenfalls in der höchsten Spielklasse des Verbandes antreten, in die neue Spielzeit gegangen. In Steffen Skopp, Jan Peter Hirt und Sebastian Keilholz sind drei Spieler aus dem eigenen Herren-Team hochgerückt, zudem verpflichtete der TCB in Christoph Pressmann (TC Blau-Schwarz Düsseldorf) einen spielstarken Neuzugang. Doch nun hat auch die Boverter das Verletzungspech ereilt. Keilholz hat sich am Handgelenk verletzt, Nicolai Michel plagen Kniebeschwerden. Und da auch Boverts Nummer eins, Arjan Pondman, wahrscheinlich nicht alle Saisonspiele absolvieren kann, ist die Personaldecke vor dem Saisonauftakt am Samstag (13 Uhr) beim Aufstiegsfavoriten Buschhausener TC extrem dünn.

Für die Damen 55 von Grün-Weiß-Rot Büderich steht in der Niederrheinliga die Mission Titelverteidigung bevor. Im Vorjahr gewannen sie alle sieben Begegnungen und feierten am Ende souverän die Niederrheinmeisterschaft. Da es in dieser Altersklasse keine Aufstiegsmöglichkeit in eine nächsthöhere Liga gibt, wollen die Büdericherinnen nun ihren großartigen Erfolg wiederholen. Abgänge haben sie nicht zu verzeichnen.

Quelle: RP