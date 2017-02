Meerbusch: Grüne Welle scheitert nicht am Geld

Der Bürgermonitor - wir bleiben für Sie dran

Format "Bürgermonitor" - unter dieser Marke beschreibt die Redaktion Defizite und Unzulänglichkeiten von allgemeinem Interesse, deckt Missstände auf, erinnert Politik und Verwaltung an Versprechen, behält Zeitpläne im Auge.

Kontakt Sie haben ein Anliegen für den Bürgermonitor? So können Sie uns erreichen: Unter der Telefonnummer 0211 505-2348, per E-Mail mit dem Stichwort "Bürgermonitor" an die Adresse meerbusch@rheinische-post.de, auf unserer Facebookseite "RP Meerbusch", per Online-Formular unter www.rp-online.de/buergermonitor oder Sie schicken uns einen Brief an: Rheinische Post, Redaktion Meerbusch, Zülpicher Straße 10, 40196 Düsseldorf.