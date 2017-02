später lesen Meerbusch "Gutenachtbus" braucht Kleidung und Essen Teilen

2017-02-06T18:23+0100 2017-02-07T00:00+0100

Eine Konfirmandengruppe der evangelischen Kirche Lank unterstützt das Projekt "Gutenachtbus" der Organisationen FiftyFifty und Vision:Teilen in Düsseldorf. Der "Gutenachtbus" ist ein mobiles "Ess- und Sprechzimmer", versorgt Obdachlose zwischen 22 und 0.30 Uhr mit warmer Kleidung und Nahrungsmitteln und finanziert sich aus privaten Spenden. Die Konfirmanden sammeln dafür Decken, Schlafsäcke, Schuhe (Größe 43, 44), warme Kleidung, Instantkaffee und -suppen, haltbare Milch, Zucker, Süßigkeiten und Pappbecher. Wer sich an der Spendenaktion beteiligen möchte: Abgegeben werden können die Hilfsgüter an den Sonntagen 19. Februar und 5. März in der Kreuzkirche, Mönkesweg 30 in Strümp, gegen 11.15 Uhr.