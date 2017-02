Meerbusch: ISR: Unterricht wie in Amerika

Sie liegt zwar in Neuss, ist aber auch bei Meerbuscher Schülern beliebt: Die International School on the Rhine (ISR). Was die Schule ausmacht, beantworten Schulleiterin Eileen Lyons und Claudia Dittrich vom Marketing.

Historie Die ISR ist eine junge Schule: Sie wurde 2003 als "Internationale Schule am Rhein in Neuss" vom Rhein-Kreis Neuss, der Stadt Neuss, der IHK Mittlerer Niederrhein und Unternehmen gegründet. 2013 meldete die ISR vorläufige Insolvenz an. Unter dem Investor Peter Soliman wurde die Schule 2014 zu einer gemeinnützigen GmbH gewandelt, bekam ihren jetzigen Namen und schreibt wieder schwarze Zahlen.

Schüler Rund 700 Schüler aus 40 Nationen besuchen die ISR, etwa 50 Prozent von ihnen haben einen deutschen Pass. "Ansonsten kommen die meisten Schüler aus Indien, Japan, China, Russland, Amerika und Holland", sagt Claudia Dittrich. Und auch der Anteil der Meerbuscher ist hoch: Etwa jeder vierte Schüler kommt aus der Nachbarstadt nach Neuss. "Darum liegt die Verweildauer mit rund sieben Jahren an der ISR höher als an vielen anderen internationalen Schulen." Zudem gibt es einen Kindergarten mit rund 80 Kindern. Die Obergrenze an der Schule liegt bei rund 900 Schülern. "So viele Schüler wollen wir aber nicht aufnehmen", sagt Dittrich. "Es ist uns wichtig, dass wir die Schüler und ihre Familien kennen und wir mit ihnen im engen Austausch stehen. Der persönliche Bezug soll nicht verloren gehen."

Kollegium Rund 120 Mitarbeiter sind an der internationalen Schule beschäftigt, rund 75 von ihnen sind Lehrer. Auch hier zeigt sich die Internationalität: Das Kollegium kommt aus mehr als 20 verschiedenen Nationen.

Organisation Die ISR ist eine private internationale Ganztagsschule und finanziert sich aus Schulgebühren. Wie hoch die Gebühren sind, will Dittrich nicht verraten. Schüler mit sehr guten Leistungen können sich auch für Stipendien bewerben.

Die Schüler an der ISR machen den International Baccalaureate (IB), in Deutschland anerkannt als allgemeine Hochschulreife, den ebenfalls amerikanischen Abschluss Advanced Placement (AP) und ein Highschool-Diplom des Sabis-Netzwerks. Dieses amerikanische Netzwerk ist Lizenzgeber der ISR und bestimmt das Curriculum mit. Der Unterricht findet in allen Fächern auf Englisch statt, Deutsch ist zusätzlich Pflichtfach. "Außerdem können die Schüler Spanisch und Französisch, Mandarin und Japanisch lernen", sagt Dittrich.

Wichtig sei bei vielen Schülern aus unterschiedlichen Nationen die Kontrolle des Wissensstands. Darum gibt es wöchentliche Tests, deren Ergebnisse auf einer Internetplattform erfasst werden, die Schüler und Eltern einsehen können.

Schwerpunkt Neben dem Unterricht auf Englisch und den Sprachangeboten liegt der Schwerpunkt auf den sogenannten Mint-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. "Mehr als die Hälfte unserer Schüler studiert nach dem Abschluss in diese Richtung", sagt Dittrich.

Außerschulisches Die ISR bietet in den Ferien vor allem Sportprogramme an: In den Weihnachts- und Winterferien gibt es Skifreizeiten, in den Sommerferien ein Sportcamp und in den Herbstferien einen Ausflug in die Eifel. Zudem haben Schüler die Möglichkeit, ein Auslandssemester an einer britischen Schule zu verbringen. Zudem gibt es feste Schulveranstaltungen wie Karneval, Halloween, Wohltätigkeitsveranstaltungen oder eine Mini-Olympiade.

Baustellen Ein wichtiges Bauprojekt steht für die ISR an, bestätigt Claudia Dittrich: "Der Kindergarten soll durch einen Anbau erweitert werden."

Anmeldung Anders als bei städtischen Schulen gibt es an der privaten ISR keine festen Anmeldetermine. Die Schüler können sich ganzjährig für die Aufnahme an der Schule bewerben. Die Bewerbung enthält einen Besuch an der Schule und einen Einstufungstest. Zudem findet heute um 14 Uhr ein Infotag für Schüler und Eltern statt.

