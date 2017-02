später lesen Ganz Jeck Kinder feiern Karneval in Nierst FOTO: ud FOTO: ud 2017-02-19T17:32+0100 2017-02-20T13:48+0100

Traditionell haben bei der KG "Kött on Kleen" am Sonntag vor Karneval die ganz jungen Jecken das Sagen. Rund um den Alten Schulhof in Nierst wimmelte es deshalb von verkleideten Kindern aus den Schulklassen der Theodor-Fliedner- und der Pastor-Jacobs-Schule.