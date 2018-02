später lesen Meerbusch Klirrende Kälte am Latumer See FOTO: Terhorst FOTO: Terhorst 2018-02-26T19:47+0100 2018-02-27T00:00+0100

Die eisigen Temperaturen, die derzeit in Meerbusch herrschen, haben in Teilen auch den Latumer See zufrieren lassen. Gestern zeigte das Thermometer erneut Minusgrade an, mittags lag die Temperatur bei -2 Grad. Trotzdem strahlte die Sonne am blauen Himmel.

Adrian Terhorst Journalistenschüler Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Adrian Terhorst (ate) ist Journalistenschüler der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen