Meerbusch Konverter: Amprion will kein neues Gutachten aufsetzen

Eigentlich waren mehr als 50 Standorte für einen möglichen Konverter in der Region untersucht worden. Und eigentlich stehen die Dreiecksfläche Kaarst und die in Osterath als Favoriten fest. Jetzt verlangt die CDU im Kreis Neuss aber vom Energieunternehmen Amprion, noch einmal auf die Suche nach einem anderen Konverter-Standort zu gehen. Darüber soll am Donnerstag, 15. März, in der Sitzung des Planungsausschusses des Regionalrats (10 Uhr, Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee) diskutiert werden. Amprion ist zu der Sitzung eingeladen, macht im Vorfeld aber keine großen Hoffnungen auf eine neue Standort-Suche.