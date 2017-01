Meerbusch: Kreisleitstelle klagt über Personalmangel

In einem Schreiben werden akute Unterbesetzung und damit verbundene Überstunden für Disponenten in der Kreisleitstelle scharf kritisiert. Der Landrat kündigt Maßnahmen an - doch bei der Umsetzung gibt es Probleme. Von Simon Janssen

Die Zahl der Disponenten in der Kreisleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst soll von 27 auf 29 aufgestockt werden. Dies teilte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke jetzt auf Nachfrage mit. Eigentlich eine gute Nachricht für die Mitarbeiter, die am Neusser Hammfeld für insgesamt rund 455.000 Einwohner zuständig sind.

Das Problem: Leitstellen-Disponenten müssen sowohl feuerwehrtechnisch als auch rettungsdienstlich ausgebildet sein - keine weit verbreitete Kombination. Darum ist passendes Personal nur äußerst schwer zu finden. Eine Situation, die zu erheblichen Veränderungen führen könnte. Petrauschke schließt sogar eine Abschaffung der Neusser Kreisleitstelle nicht gänzlich aus: "Wenn wir die Stellen nicht dauerhaft besetzen können, dann müssen wir schauen, wie wir es anders lösen können - und eventuell Leitstellen zusammenlegen", sagt der Landrat.

Petrauschke nimmt ebenfalls Stellung zu einem Schreiben, in dem die Arbeitsbedingungen in der Kreisleitstelle scharf kritisiert werden. Der Vorwurf: Trotz steigender Einsatzzahlen und wachsender Aufgaben gibt es keine Bereitschaft seitens Amtsleitung und Arbeitgeber, etwas an der angeblichen Personalnot zu ändern. Überlastungsanzeigen seien durch Mitarbeiter bereits verfasst worden. Die geschilderte Mehrarbeit sei unter anderem auf den Wegfall der Feuereinsatzzentrale in Grevenbroich und Dormagen zurückzuführen. Diese Einsätze werden von der Kreisleitstelle nun komplett bearbeitet. Die Kreisleitstelle ist werktags im 24-Stunden-Dienst sowie an Wochenenden und an Feiertagen mit vier Einsatzbearbeitern besetzt - zwei Disponenten in der Notrufbearbeitung, zwei weitere sind auf Abruf verfügbar. Zudem gibt es einen Wachführer und einen Disponenten, der für den Krankentransport zuständig ist - jedoch nur werktags und immer nur im Tagesdienst, der bis 16.30 Uhr geht, schreibt der Verfasser. Er fordert eine fünfte Kraft im Schichtdienst, um die Belastung - gerade nach Ende des Tagesdienstes, an Wochenenden und Feiertagen - auf mehrere Schultern zu verteilen. Schließlich käme es immer vor, dass Notrufe nicht korrekt abgearbeitet werden können.

Ein weiteres Problem sei die Tatsache, dass sich nach 16.30 Uhr kein Führungs- und Lagedienst mehr in der Leitstelle befindet. Dieser sei jedoch bei manchen Großschadenslagen allein befugt, Entscheidungen über die Vorgehensweise zu treffen. Im Falle eines solchen Notfalls bräuchten einige Führungs- und Lagedienstmitarbeiter 30 bis 45 Minuten, um in der Einsatzzentrale zu sein. Die Forderung: Ein Führungs- und Lagedienst gehört rund um die Uhr in die Leitstelle. Petrauschke hält die Schilderungen in dem Schreiben insgesamt für übertrieben. Er sagt, dass die Kreisleitstelle bei der Belastung für Disponenten im landesweiten Durchschnitt liegt. Zudem verweist er darauf, dass in den vergangenen rund zehn Jahren 40 Prozent mehr Stellen geschaffen worden seien. "Darüber hinaus wird es ja zwei weitere Stellen geben. Wir befinden uns bereits in Gesprächen mit dem Personalrat", sagt Petrauschke.

Richtig sei jedoch, dass die Belastung für die Mitarbeiter in der Kreisleitstelle stets hoch ist und dass dort immer mehr Anrufe angenommen werden müssen.

Quelle: RP