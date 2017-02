später lesen Meerbusch Kulturkonferenz für den Niederrhein in Osterath Teilen

Twittern





2017-02-12T16:22+0100 2017-02-13T00:00+0100

Mehr als 150 Künstler sowie Interessenten aus Kulturpolitik und -verwaltung werden am Montag in Osterath in der Alten Seilerei zur Kulturkonferenz Niederrhein/Bergisches Land erwartet.