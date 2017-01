Meerbusch: Lank kommt gut aus der Winterpause

Die Verbandsliga-Handballer setzen sich mit 26:23 in Dinslaken durch und vergrößern den Vorsprung an der Spitze Von Falk Janning

Riesenerleichterung bei den Handballern von Treudeutsch Lank nach ihrer gelungenen Rückkehr aus der Winterpause: Die Blau-Weißen gewannen ihr erstes Spiel des Jahres nach dreiwöchiger Pause mit 26:23 (13:10) beim TV Jahn/Hiesfeld und verteidigten damit vor den beiden nun folgenden Heimspielen gegen die direkten Verfolger TV Aldekerk II und TSV Kaldenkirchen die Tabellenführung in der Verbandsliga. Besser noch: Durch das gleichzeitige Unentschieden zwischen dem Tabellenzweiten und dem Dritten wuchs der Vorsprung an der Spitze auf drei Punkte an. Die Lanker können sich im Topspiel gegen Aldekerk II am Samstag nun sogar eine Niederlage erlauben und bleiben dennoch Erster. Im Siegesfalle würden sie den Vorsprung auf fünf Punkte ausbauen.

Der TuS Treudeutsch zeigte bei dem gegen den Abstieg kämpfenden TV Jahn/Hiesfeld eine gute Leistung, wird sich in der nächsten Woche aber vor allem im Rückraum steigern müssen, um beide Punkte in Lank behalten zu können.

"Unser Rückraum war stark verbesserungswürdig", sagte Trainer Hubert Krouß. "Dort zeigte nur Mohammad Al-Bonie eine sehr gute Leistung." Der flinke Syrer war überragender Mann bei den Blau-Weißen und erzielte acht Feldtore. Außerdem sprang er für Philipp Menkenhagen als Sieben-Meter-Schütze ein, der wegen seiner Erkrankung zuletzt nur wenig trainiert hatte. Al-Bonie präsentierte sich auch vom Punkt als sicherer Schütze und verwandelte alle vier Bälle.

Treudeutsch lag im Spiel in Dinslaken von Beginn an immer in Führung, kam über 2:1 und 5:3 zu einer 13:10-Pausenführung. Zu Beginn hatten die Lanker die beiden Kreisläufer der Dinslakener nicht in den Griff bekommen, bekamen das Problem aber durch eine defensivere Ausrichtung schnell in den Griff.

Mit Wiederbeginn vergaben die Gäste zwei Chancen nach Tempogegenstößen und die Heimsieben kam wieder bis auf 13:14 heran. Die Lanker erarbeiteten sich zwischenzeitlich zwar wieder einen Vier-Tore-Vorsprung, mussten ihn in den letzten zehn Minuten aber wieder abgeben und um den Erfolg zittern. Sie durften sich in der Schlussphase keine Schwäche mehr erlauben, um ihre Führung zu verteidigen. Das gelang den Blau-Weißen auf souveräne Weise. "Das haben die Jungs prima gemacht und nichts mehr anbrennen lassen", so Krouß. "Sie haben während des Spiel in der Deckung gut gestanden und vorne sicher abgeschlossen.

Treudeutsch: Toni Leygraf (Sebastian Gronwald) - Daniel Holler 1, Florian Krantzen 1, Henrik Giesler, Tobias Düllberg, Philipp Menkenhagen 5, Jan Verholen 5, Florian Upelj, Mohammad Al-Bonie 10, Eric Reiners 1, Fabian Vogel 1, Marc Reiners 2.

