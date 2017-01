Meerbusch: Lanker Handballer vor hohen Hürden

Die Herren müssen als Spitzenreiter zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche zu einem Spitzenspiel antreten. Gegner ist der Tabellendritte Kaldenkirchen. Die Damen reisen zum Geheimfavoriten SG Überruhr. Von Falk Janning

Für die Handballer des TuS Treudeutsch war es ein Schock. Das 20:30-Heimdebakel gegen den ersten Verfolger TV Aldekerk II tat ihnen richtig weh. Den Vorsprung an der Tabellenspitze der Verbandsliga hatten sie auf fünf Zähler ausbauen wollen, so schmolz er auf einen Zähler zusammen. Und nun steht schon das nächste Spitzenspiel vor der Tür: Am Samstag (19.45 Uhr, Forstenberg, Wittenberger Straße) stellt sich mit Beginn der Rückrunde der Tabellendritte TSV Kaldenkirchen in Lank vor. Verlieren die Blau-Weißen auch diese Partie, müssen sie die Tabellenführung abgeben und fallen auf den dritten Rang zurück.

Vermutlich müssen die Schützlinge von Trainer Hubert Krouß erneut auf eine Reihe von Leistungsträgern verzichten, denn Philipp Menkenhagen, Toni Leygraf und Jan Verholen sind krank. Noch hofft der Trainer, dass der ein oder andere Akteur zurückkehrt, doch vermutlich wird das Trio an dem wichtigen Spiel nicht teilnehmen können.

Anknüpfen wollen die Blau-Weißen an die erste Halbzeit im Spiel gegen Aldekerk. "Da haben wir richtig gut gespielt", meinte Krouß. "Wenn wir diese Leistung über mehr als eine halbe Stunde zeigen, haben wir gute Chancen auf den Sieg." Einstellen muss sich seine Mannschaft auf eine defensive 6-0-Deckung. "Wir werden mehr Druck aus dem Rückraum ausüben müssen, das haben wir unter der Woche im Training intensiv geübt", so der Coach.

Das Hinspiel hatten die Grenzer mit 33:28 gegen Lank gewonnen. Da demonstrierten sie ihre sprichwörtliche Heimstärke. Bislang haben sie alle ihre sieben Partien in eigener Halle für sich entschieden. Dafür sind sie in der Fremde aber anfällig und immer für einen Ausrutscher gut: Auswärts haben sie in der Hinrunde nur zwei ihrer sechs Auswärtsspiele gewonnen. Dass auf dem Forstenberg der dritte Auswärtserfolg dazu kommt, das wollen die Blau-Weißen verhindern.

Vor einer schweren Aufgabe stehen auch die Oberliga-Handballerinnen des TuS Treudeutsch: Der Tabellenzweite reist am Samstag (16.30 Uhr, Dellmannsweg 14, 45277 Essen) zur SG Überruhr, die mit nur zwei Zählern weniger auf dem Konto auf Platz vier rangiert. Das Hinspiel hatte die Truppe von TDL-Trainer Michael Cisik deutlich mit 35:28 für sich entschieden.

Auf eigenem Parkett sind die Essenerinnen allerdings eine Macht und haben dort bislang - bis auf die Partie gegen Tabellenführer Wülfrath - alle Spiele für sich entschieden. "Das ist eine ganz harte Nuss für uns", sagt Trainer Michael Cisik, der auf sechs seiner Spielerinnen verzichten muss. Neben der Langzeitverletzten Sarah Rayani fallen auch Sabrina Fay, Silke Lüttges, Asya Lippert, Laura Becker und Lea Rosteck aus. Cisik: "Überruhr ist für mich der Geheimfavorit. Ich habe sie mehrfach gesehen, sie sind im Laufe der Saison immer stärker geworden und auf allen Positionen eine Macht. Wenn wir da gewinnen wollen, werden wir über uns hinauswachsen müssen."

Quelle: RP