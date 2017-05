später lesen Tankstelle in Meerbusch Mann tankt Audi TT voll und haut ab 2017-05-03T14:35+0200 2017-05-03T14:45+0200

Ein Unbekannter hat am Mittwoch an einer Tankstelle in Meerbusch seinen Audi TT aufgetankt und ist dann geflohen. Zeugen versuchten vergeblich, den Mann aufzuhalten. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.