Meerbusch: Meerbusch Helau!

Auch in diesem Jahr sind Büderichs große Karnevalsgesellschaften - die Heinzelmännchen und Blau-Weiss - mit eigenen Wagen beim großen Rosenmontagszug in Düsseldorf mitgefahren. Auch die Bürgermeisterin war an Bord. Von Tino Hermanns

Da zogen sogar die erfahrenen Karnevalisten der KG Büdericher Heinzelmännchen die Luft durch die geschlossenen Zähne, als die Mottowagen des Düsseldorfer Rosenmontagszuges an ihnen vorbeirollten. Wagenbaumeister Jacques Tilly ließ Donald Trump die Freiheitsstatue schänden oder stellte einen erblondeten Hitler-Kopf neben die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, den niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders und Trump mit der Aufschrift "Blond ist das neue Braun". "Das kann nur der Tilly", kommentierte Heinzelmännchen Hans Spennes.

Der Rosenmontag in Düsseldorf war der Gegenentwurf zu den isolationistischen Tendenzen in der Welt. Er verband Menschen, Städte, Völker - am Straßenrand und auf den Wagen des mehr als fünf Kilometer langen närrischen Lindwurms. "So kamen sich Politik und Kirche näher. "Herr Pastor, sollen wir nicht endlich mal Du sagen", fragte Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westlage. Pastor Michael Berning hatte die richtige Antwort: "Darauf müssen wir einen trinken." Mit Alt, Sekt und drei Bützchen wurde die neue Brüderschaft unter Bezeugung des Heinzelmännchen-Präsidenten David Burkhardt besiegelt.

FOTO: Hans-Juergen Bauer

FOTO: Hans-Juergen Bauer

Und eine alte Freundschaft erhielt neuen Pepp. Meerbusch und die französische Partnerstadt Fouesnant in der Bretagne feiern in diesem Jahr die 50-jährige Verbundenheit. So war auch eine gebürtige Fouesnanterin auf dem Heinzelmännchen-Wagen. "Karneval gehört zum Erlebnis Düsseldorf dazu. Auf dem Wagen zu stehen, im Rosenmontagszug dabei zu sein, ist ein absolutes Highlight", meinte Floriane Ligen.

Die Zeit, bis sich der Heinzelmännchen-Wagen mit der Zugnummer 43 in Bewegung setzte, vertrieben sich die gut gelaunten Narren mit live gesungenen Liedern von Diva Wanda Kay und mit wageninternen Polonaisen. "Ich war beim Richtfest des Wagens. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Aber jetzt hier im Zug dabei zu sein, ist das Sahnehäubchen. Danke, dass die Heinzelmännchen mich spontan eingeladen haben", sagte Wanda Kay, die bürgerlich Tanja Leiendecker heißt und im zarten Alter von 17 Jahren Karnevalsprinzessin in Velbert war.

FOTO: Hans-Jürgen Bauer

FOTO: Hans-Jürgen Bauer

Zwar wussten alle nicht so genau, wie es beim Rosenmontagszug 2017 wird, denn die Wegstrecke und das Aufstellungsprozedere wurde geändert, doch als die ersten feierwütigen, meist gut verkleideten Jecken und Närrinnen jeden Alters direkt zu vielen Tausenden am Straßenrand standen, war auch die kleinste Sorge verflogen. "Ich hatte direkt am Anfang Gänsehaut. Ich hatte nicht gedacht, dass sofort so viele Leute stünden", meinte Meerbuschs Wirtschaftsförderin Heike Reiß. Nicht nur sie, sondern alle waren von der Wahnsinnsstimmung und der Neuordnung des Zuges begeistert. "Das war richtig toll. Wir konnten endlich mal den gesamten Zug sehen, weil er am Anfang an allen anderen Wagen vorbei gerollt ist. Wir Karnevalisten kennen uns ja alle und konnten uns gegenseitig begrüßen", urteilte der Geschäftsführer der KG Blau-Weiss Büderich Niko Neuville. Die Blau-Weissen waren die zweite Meerbuscher Abordnung im Düsseldorfer Rosenmontagszug.

Auf den Wagen und am Straßenrand war die Stimmung bestens. Auch bei der Abordnung aus Fouesnant. "Für den Rosenmontagszug in Düsseldorf gibt es keine Worte. Es war fantastisch. Das möchte ich ab jetzt jedes Jahr haben", so Ligen.

Quelle: RP