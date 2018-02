später lesen Meerbusch Achtjähriger verletzt sich auf dem Weg zur Schule schwer FOTO: dpa, mku FOTO: dpa, mku 2018-02-27T10:13+0100 2018-02-27T10:17+0100

In Meerbusch hat es am Dienstagmorgen einen schweren Unfall mit einem achtjährigen Jungen gegeben. Auf dem Weg zur Schule wurde das Kind an der Düsseldorfer Straße angefahren.