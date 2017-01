später lesen Wegen Bauarbeiten Stromausfall im Bürgerbüro Büderich Teilen

Twittern





2017-01-05T16:11+0100 2017-01-05T16:11+0100

Im Bürgerbüro am Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich ist es am heutigen Donnerstag mehrfach zu Stromausfällen gekommen. Da die meisten Serviceleistungen des Bürgerbüros elektronisch abgewickelt werden, mussten Kunden vertröstet oder vorübergehend an die "Filialen" in Osterath und Lank verwiesen werden.