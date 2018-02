später lesen Meerbusch Meerbuscher in Düsseldorf vor Gericht 2018-02-25T19:52+0100 2018-02-26T00:00+0100

Ein Meerbuscher muss sich vor dem Landgericht Düsseldorf verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, in Meerbusch am 22. April 2015 gegen 14.30 Uhr in einer Netto-Filiale eine Flasche Kräuterlikör, Gouda-Käse sowie Nudeln im Gesamtwert von 15,65 Euro in eine Tasche gesteckt und den Laden ohne Bezahlung verlassen zu haben. Ein Zeuge, der den Beschuldigten dabei beobachtet hatte, folgte ihm und hielt ihn fest.