Meerbusch: Mit Rumpfteam nach Rumeln

Lanks Verbandsliga-Handballer haben am Samstag beim Spiel bei der HSG VeRuKa vermutlich nur sechs Feldspieler zur Verfügung. Ähnlich ist es bei den Damen, die am Sonntag in Straelen spielen. Von Falk Janning

Noch eine Niederlage können sich die Lanker Handballer in der Verbandsliga nicht leisten, wenn sie im Kampf um den Aufstieg nicht zurückfallen wollen. Nach nur einem Sieg in drei Partien haben sie die Tabellenführung in der vergangenen Woche abgeben müssen. Am Samstag (19.30 Uhr, AEG-Schulzentrum, Schulallee 11, 47239 Duisburg) reist der TuS Treudeutsch zur HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen und steht dort am Scheideweg.

Nur ein Sieg hilft den Schützlingen von Trainer Hubert Krouß weiter. Doch die Voraussetzungen für einen Erfolg sind alles andere als gut, denn eine ganze Reihe von Spielern fehlen. "Wir haben riesige Personalprobleme", klagt der Coach. Im Moment sieht es so aus, als würde er nur sechs Feldspieler aufbieten können. Die Reiners-Brüder Eric und Mark fallen mit einer Finger- beziehungsweise Schulterverletzung aus, vermutlich noch bis zur Karnevalspause. Sorgen bereiten zudem Fabian Vogel und Hendrik Giesler, die wegen Grippe in dieser Woche noch nicht trainiert haben. Florian Upelj hat aus privaten Gründen die Teilnahme an dem Spiel absagen müssen.

Krouß wird auf Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen müssen. Das ist aber nicht unproblematisch, da der Landesliga-Fünfte zeitgleich beim viertplatzierten Tabellennachbarn SV Schwafheim ran muss. Es aber bei nur sechs Feldspielern notwendig, um Möglichkeiten zum Wechseln zu haben. Krouß hofft zudem, Stefan Leuchten reaktivieren zu können, der in den Niederlanden studiert. Immerhin bereitet die Torwartposition keine Sorgen mehr, denn Keeper Toni Leygraf ist nach zweiwöchiger krankheitsbedingter Pause wieder einsatzfähig.

Die Blau-Weißen erwartet in Duisburg nicht nur wegen ihrer personellen Probleme eine schwierige Partie. "Rumeln ist nach der Hinspielniederlage heiß auf uns", sagt Krouß. Mit 21:30 hatte die HSG im Oktober in Lank verloren. Sie läuft als Achter und mit nur vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze ihren Erwartungen hinterher. "Ich hatte sie in der Tabelle vor der Saison höher erwartet", sagt Krouß. Der TuS Treudeutsch benötigt in Rumeln eine stabile Deckung und ein gutes Tempospiel, um zum Erfolg zu kommen. Doch das ist ohne die schnellen Reiners-Brüder und die Abwehrspezialisten Vogel und Giesler nur schwer zu realisieren. Krouß erwartet von seinen verbliebenen Akteuren Charakterstärke. "Jetzt kann sich jeder erst recht beweisen", sagt er.

Die Oberliga-Handballerinnen reisen nach ihrem 23:17-Sieg über den Neusser HV am Sonntag (17.45 Uhr, Stadthalle, Fontanestraße 6, 47638 Straelen) zum Tabellen-Viertletzten Sportverein Straelen. Für den Tabellendritten wäre alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung. Allerdings grassiert auch bei der Truppe von Trainer Michael Cisik die Grippe: Hinter dem Einsatz von Madeleine Hoffmann, Janina Fay, Kathi Naeckel und Melissa Fay stehen Fragezeichen. Auch Laura Beckers und Asja Lippert fallen aus, die als Schiedsrichterinnen unterwegs sind. "Mira von Bösekom gehört aus persönlichen Gründen nicht mehr zum Kader und wird ab sofort für die Zweite spielen", erklärte der Coach. Seine Mannschaft nimmt er in Straelen trotzdem in die Pflicht. "Ich möchte eine tadellose Einstellung und konzentrierte Leistung sehen", sagt er. "Sonst werden wir nicht als Sieger vom Platz gehen. In Straelen ist es nicht einfach zu spielen. Die Mannschaft ist unangenehm und körperlich robust. Besonders das Kreisspiel werden wir unterbinden müssen."

Quelle: RP