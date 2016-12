später lesen Meerbusch Mode-Event in Böhler-Hallen FOTO: Gallery FOTO: Gallery Teilen

Das Modenschau-Konzept Platform Fashion startet anlässlich der Collection Première Düsseldorf vom 27. bis 29. Januar in seine siebte Saison. Dreimal haben diese Modenschauen bereits in den Hallen des Areal Böhler stattgefunden - und weil sowohl Veranstalter als auch Besucher mit der Location zufrieden waren, geht der Mode-Reigen dort in die nächste Saison. Jonas Klingenstein, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur the fable: "Das Areal Böhler an der Stadtgrenze von Düsseldorf und Meerbusch hat sich als ideales Umfeld für die Platform Fashion etabliert.