Meerbusch: "Mord oder Fjord?" - Theater im Forum Wasserturm

Die geplante Urlaubsreise nach Norwegen des ehemaligen Leiters der Duisburger Mordkommission Schmidtkes und seiner Frau platzt, als ihre Tochter Mareike, Bestseller-Autorin im Genre Liebesromane, verkündet, sie habe ihren Mann umgebracht - das ist der Stoff der Krimikomödie "Mord oder Fjord?", mit dem das Duisburger Amateur-Theater Silke Jurk nach Meerbusch kommt.

Bereits im vergangenen Jahr konnte Silke Jurk mit dem damaligen Ensemble mit der Krimikomödie "Zwei wie Bonnie und Clyde... denn sie wissen nicht, wo sie sind" überzeugen. Jetzt hat Silke Jurk ihr erstes eigenes Stück geschrieben.

Die Uraufführung findet im März in Duisburg statt. Am Samstag, 1. April, wird das Stück um 20 Uhr im Forum Wasserturm wiederholt. Die Karten kosten im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 19 Euro. Einlass ist eine halbe Stunde vor Beginn. Weitere Infos zum Kartenerwerb unter der Telefonnummer 0203 57899347 oder auf der Internetseite www.theater-silke-jurk.de.

Quelle: RP