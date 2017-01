später lesen Büderich Rätsel um Schrottauto an der Düsseldorfer Straße FOTO: Y. Kruse FOTO: Y. Kruse Teilen

Twittern





2017-01-24T19:36+0100 2017-01-25T00:00+0100

Er zieht Blicke auf sich - der Opel Corsa an der Düsseldorfer Straße in Büderich. Der Wagen steht schon seit mindestens drei Wochen dort in Höhe des Büdchens. Ausgestattet mit einer Mülltonne, einer Gießkanne und weiterem Sperrmüll auf dem Dach und "verziert" mit reichlich Klebeband sorgt er für Aufsehen. Ein Zettel in dem Auto mit Kölner Kennzeichen weist auf ein IT-Startup hin, das auf der Suche nach einem Business-Angel ist. Unter der angegebenen Telefonnummer ist jedoch niemand zu erreichen.