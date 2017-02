Meerbusch: Rathaus-Sturm und "Sturm-Party"

Jeckes Treiben am Altweiber-Donnerstag steht im Zeichen der Tour de France und der Städtepartnerschaft mit Fouesnant.

Am Altweiber-Donnerstag stehen die Zeichen auch in Meerbusch wieder ganz auf "Rathaus-Sturm". Ab 10.45 Uhr gibt es auf der Dorfstraße in Büderich "jecke Tön'" und Schunkelrunden fürs Volk. Diesmal steht das jecke Treiben ganz im Zeichen der "Tour de France", die am 2. Juli Meerbusch durchquert, und im Zeichen der 50-jährigen Städtepartnerschaft mit Fouesnant.

Bühnenbildner Günther Margielsky gestaltet die Dekoration am Rathaus. Mit Show- und Gardetänzen wollen die Tanzgarden der Nierster KG "Kött on Kleen" und der KG Büdericher Heinzelmännchen für Stimmung sorgen. Die Polizei wird die Dorfstraße dazu etwa eine halbe Stunde lang sperren.

Gegen 11 Uhr wird's dann langsam ernst: Bernd Wolters, seines Zeichens Prinz der "Freien Herrlichkeit Nierst" und "im richtigen Leben" Bezirksbeamter der Meerbuscher Polizei, wird keck den Rathausschlüssel einfordern - zunächst wie immer vergeblich. Wie die Narren dann die Rathaustür knacken, ins Haus eindringen und den Schlüssel erobern wollen, ist traditionsgemäß geheim. Nicht auszuschließen ist, dass die "freiwillige" Übergabe des Schlüssels etwas mit dem Hauptberuf des Prinzen zu tun haben könnte. Punkt 11.11 Uhr wird der Prinz mit den "alten Weibern" die Rathausmacht an sich reißen. Die Kinderprinzenpaare aus Nierst und Lank-Latum wollen dabei mithelfen. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage hat jetzt schon angekündigt, so lange wie möglich den jecken Übergriffen standzuhalten. Anschließend steigt im Karnevalszelt im Rathausgarten eine bunte "Sturm-Party" für alle. Für Ausschank und Service sorgt der Personalrat der Stadtverwaltung mit Kollegen. Daniel Coenen ist der DJ des Tages, die Moderation übernimmt Stadtsprecher Michael Gorgs. Aus der Gulaschkanone des "Meerbuscher Suppenkaspers" gibt es heiße Suppe, Curry- und Brühwürstchen. Die Möhne der Katholischen Frauengemeinschaften (kfd) aus Osterath und Lank, der Awo Büderich und der KG Fettnäppke und Kött on Kleen sind ebenso dabei wie die Jecken der Gesellschaften Heinzelmännchen und Blau-Weiss aus Büderich mit vielen Kostümierten aus der ganzen Stadt. Der Eintritt ins Zelt ist frei für alle.

Die Bürgerbüros der Stadtverwaltung haben am Altweiber-Donnerstag wie gewohnt bis 12.30 Uhr geöffnet, der "lange Donnerstag" im Bürgerbüro Lank fällt aus. Die übrigen Dienststellen schließen um 12 Uhr. Am Freitag vor Karneval gelten in allen Dienststellen die üblichen Öffnungszeiten. Am Rosenmontag ist generell geschlossen.

Quelle: RP