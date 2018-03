später lesen Täter entkommen mit Beute Raubüberfälle in Meerbusch und Langenfeld FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-03-17T18:25+0100 2018-03-17T18:25+0100

Am Freitagabend sind bei zwei Raubüberfällen im Rheinland die Täter mit ihrer Beute zunächst entkommen. In Meerbusch zückte ein mit einem grauen Schal maskierter Räuber am Freitagabend in einer Tankstelle eine Pistole und ließ sich das Bargeld aus der Kasse geben.