Meerbusch: Richter schickt festgenommene Einbrecher in Haft

Die beiden mutmaßlichen Einbrecher, die die Polizei am späten Sonntagabend mit Hilfe eines Polizeihubschraubers gestellt und vorläufig festgenommne hat, sitzen mittlerweile hinter Gittern. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schickte ein Richter die beiden 43 Jahre alten Männer in Untersuchungshaft.

Das Duo steht im Verdacht, in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Liegnitzerstraße in Strümp eingebrochen zu sein. Die Bewohner hatten am Sonntagabend beim Heimkommen eine Person ertappt, die im dunklen Haus mit einer Taschenlampe herumschlich und nach Beute suchte. Neben Bargeld fiel den Tätern auch eine hochwertige Armbanduhr in die Hände. Die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein. Auch ein Diensthund war an der Suche beteiligt. Eine Hubschrauberbesatzung entdeckte schließlich in unmittelbarer Tatortnähe ein verdächtiges Trio, das sich zu Fuß in Richtung einer Baumschule entfernte. Dort versteckten sich die Männer in den Büschen. Es dauerte nicht lange, bis der Polizeihund die Fährte der Flüchtigen aufnahm. Zwei der insgesamt drei Flüchtigen konnten auf dem Gelände gestellt werden, dem Dritten gelang die Flucht.

Das festgenommene Duo stehe in dringendem Verdacht, neben der Tat an der Liegnitzerstraße auch für vier weitere Wohnungseinbrüche an der Buschstraße, am Tannenweg und an den Straßen "Am Buschend" und "Zur Alten Burg" verantwortlich zu sein, sagt die Polizei. Ein Teil des sichergestellten Diebesgutes habe bereits den entsprechenden Einbrüchen zugeordnet werden können. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.

