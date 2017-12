später lesen Angeblich aus Bus verwiesen Schulbus-Ärger in Meerbusch lässt sich nicht aufklären FOTO: ud FOTO: ud 2017-12-21T18:19+0100 2017-12-22T00:00+0100

Der Fall des zehn Jahre alten Mädchens, das nach eigenen Angaben am 5. Dezember von einem Busfahrer der Rheinbahn vier Kilometer vor seiner eigentlichen Haltestelle in Ilverich entfernt aus dem Bus geschickt worden sein soll, lässt sich vermutlich nicht aufklären. Die Rheinbahn gibt an, den Fall umfassend geprüft zu haben.