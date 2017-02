später lesen Meerbusch SSV Strümp testet gegen SV St. Tönis und den Hülser SV 2017-02-16T18:18+0100 2017-02-17T00:00+0100

Auf die Zielgerade der Vorbereitung auf die Rückserie biegt am Wochenende der SSV Strümp ein. Der Bezirksligist bestreitet auf eigenem Platz gleich zwei Partien: Am Samstag (Anstoß: 17 Uhr) steht die Partie gegen den A-Liga-Achten SV St. Tönis auf dem Plan. Und am Sonntag (15 Uhr) geht es gegen den Hülser SV, der die Tabelle der Kreisliga A anführt. Vor dem Start in die Saison (am 5. März gegen den VfL Willich) wird es zwei weitere Vorbereitungspartien gegen die SG Kaarst (22. Februar) und den 1.