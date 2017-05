später lesen Schule Frankreich- austausch am SMG 2017-05-03T18:11+0200 2017-05-04T00:00+0200

Um zwölf Uhr stehen die Schüler und Lehrer des Städtischen Meerbusch Gymnasiums bereit, um ihre französischen Gäste aus Lambersart am Fouesnantplatz in Strümp in Empfang zu nehmen. Anschließend heißt Schuldirektorin Dorothee Schiebler die französischen Schüler in der Mensa herzlich willkommen und wünscht allen eine aufregende Woche mit viel Spaß und gutem Wetter. Zum achten Mal findet nun der Schüleraustausch zwischen dem SMG und dem Dominique Savio Collège in Lambersart statt.